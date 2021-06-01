Семилетний мальчик за час проплыл полтора километра ради спасения сестры и отца

Семилетний ребенок из американского города Джексонвилл, штат Флорида, проплыл полтора километра до берега, чтобы спасти тонущих сестру и отца. Об этом сообщает сайт телеканала ABC 11.

В пятницу, 28 мая, семилетний Чейз Пуст (Chase Poust), его четырехлетняя сестра Эбигейл (Abigail) и их отец отправились на рыбалку. Когда лодка стояла на якоре, Чейз и Эбигейл решили поплавать.

«Течение было таким сильным, что сестра, которая обычно держится за корму лодки, отпустила ее», — рассказал Чейз. Отец Стивен Пуст (Steven Poust) поспешил на помощь девочке. Он спрыгнул в воду и схватил дочь. На Эбигейл был спасательный жилет, но ее начало уносить течением.

«Я сказал им, что люблю их, потому что не знал, что произойдет дальше. Я пытался держать ее, сколько мог, но уже выбивался из сил», — рассказал Стивен Пуст (Steven Poust). Течение было настолько сильным, что мужчина не смог вернуться обратно в лодку.

Пока отец пытался удержать его сестру, Чейз поплыл к берегу. Он плыл около часа, периодически переворачиваясь на спину, чтобы отдохнуть. В конце концов он добрался до берега и побежал к ближайшему дому, чтобы позвать на помощь. Соседи вызвали экстренные службы. Спасатели быстро нашли и доставили Эбигейл и ее отца на берег.