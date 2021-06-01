Руководитель BLM призвала к «окончательному решению» и «навсегда завершить проект «Израиль»»



«Окончательное решение». Казалось бы, после 1940-х такая фраза больше никогда не должна прозвучать вслух. Ни при каких условиях. Но случилось обратное. Во время нарастающей агрессии с палестинской стороны наружу вышло то, что не замечали раньше. Детали, которые когда-то не привлекли должного внимания, теперь обрели окрас решающих моментов в израильско-арабском конфликте. «Нужно покончить с империалистическим проектом «Израиль»,» – эти слова прозвучали из уст Патрисс Хан-Каллорс, одной из основательниц движения Black Lives Matter. Ее открытое письмо подписали более 500 ведущих американских политиков.



«Я всегда говорю, что Палестина – это Южная Африка нашего поколения. И если мы не предпримем смелых шагов, чтобы положить конец империалистическому проекту под названием Израиль, мы обречены,» – именно так Патрисс Хан-Каллорс сформулирована одну из целей движения Black Lives Matter на пресс-конференции.

Активисты Black Lives Matter объявили миру о себе еще в 2016 году и сделали они это достаточно громко, заявив, что Израиль виноват в «геноциде», в проведении политики в апартеида и в принятии 50 «антипалестинских» законов. Как видим, уничтожение еврейского государства всегда было ведущей идеей крупнейшего в истории США движения.