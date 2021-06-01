Руководитель BLM призвала к «окончательному решению» и «навсегда завершить проект «Израиль»»

«Окончательное решение». Казалось бы, после 1940-х такая фраза больше никогда не должна прозвучать вслух. Ни при каких условиях. Но случилось обратное. Во время нарастающей агрессии с палестинской стороны наружу вышло то, что не замечали раньше. Детали, которые когда-то не привлекли должного внимания, теперь обрели окрас решающих моментов в израильско-арабском конфликте. «Нужно покончить с империалистическим проектом «Израиль»,» – эти слова прозвучали из уст Патрисс Хан-Каллорс, одной из основательниц движения Black Lives Matter. Ее открытое письмо подписали более 500 ведущих американских политиков.
«Я всегда говорю, что Палестина – это Южная Африка нашего поколения. И если мы не предпримем смелых шагов, чтобы положить конец империалистическому проекту под названием Израиль, мы обречены,» – именно так Патрисс Хан-Каллорс сформулирована одну из целей движения Black Lives Matter на пресс-конференции.
Активисты Black Lives Matter объявили миру о себе еще в 2016 году и сделали они это достаточно громко, заявив, что Израиль виноват в «геноциде», в проведении политики в апартеида и в принятии 50 «антипалестинских» законов. Как видим, уничтожение еврейского государства всегда было ведущей идеей крупнейшего в истории США движения.
Ситуация с израильским вопросом превращается в открытый радикализм. В прошлый четверг, 24 мая, более 500 представителей Демократической партии поставили свои подписи на открытом письме Джо Байдену с призывом «обеспечить безопасность палестинцев и привлечь Израиль к ответственности за действия в секторе Газа».
Письмо президенту
Сегодня BLM прорастила свои ветви во все структуры власти. 500 человек – это огромное количество, и это единство настораживает. Агенты Демократической партии (иначе не назовешь) продумано и решительно идут к своей цели, к цели движения Black Lives Matter – «окончательному решению израильского вопроса». И сейчас, в момент вездесущего накала против Израиля, особенно важно помнить слова, которые мы передаем из поколения в поколение: «Никогда больше».
https://isroe.co.il/pismo-prezidentu-navsegda-zavershit-proekt-izrail/
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