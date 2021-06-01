Рой дронов нарисовал в ночном небе Шанхая QR-код для рекламы видеоигры

Реклама выходит на новый уровень, и Китай здесь снова впереди всей планеты. На днях в ночном небе над Шанхаем организованная группа из 1500 дронов выстроилась в узор для рекламы видеоигры Princess Connect! Re:Dive. Инсталляция была затеяна в честь годовщины франшизы, а ее изюминка в том, что изображение в воздухе представляло собой действующий QR-код.



Идея и реализация шоу принадлежат китайскому сервису видеостриминга Bilibili. В ходе представления дроны показывали фигуры разных персонажей из игры, а что касается кода – даже в таком нестандартном исполнении он уверенно считывался камерами смартфонов и вел на сайт видеоигры.

Грандиозная, огромных размеров и видимая издалека, а также запредельно назойливая реклама считается одним из знаковых визуальных элементов мира киберпанка. В нашем мире, который по техническим возможностям уже вплотную к ней приблизился, это пока редкость. Но специалисты полагают, что это лишь вопрос времени – китайским компаниям приглянулась идея рекламных шоу с использованием роев дронов, и данная услуга будет все более востребованной. Например, компания Hyundai недавно заказала демонстрацию логотипа над тем же Шанхаем в исполнении сразу 3000 летающих беспилотников.