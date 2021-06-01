Раскрыты новые особенности iPhone 13

Все новые смартфоны Apple получат функцию камеры, которая встречается только в премиальных телефонах. Об этом сообщает издание Digitimes.

Источники медиа рассказали, что производители компонентов для iPhone запланировали увеличение поставок, начиная с конца июля. В частности, партнеры Apple увеличат производство моторчиков со звуковой катушкой (voice coil motors, VCM), которая используется в камерах самых дорогих смартфонов американской компании. VCM состоит из магнита и катушки, которые обеспечивают систему оптической стабилизации изображения посредством сдвига матрицы.

Названная особенность появилась в iPhone 12 Pro и 12 Pro Max, базовые флагманы — iPhone 12 и 12 mini — не имеют такой функции. По словам Apple, благодаря сдвигу матрицы улучшается оптическая стабилизация камеры и качество снимаемых на ходу фото и видео.

Производители VCM запланировали увеличение производства на 30-40 процентов. Это может свидетельствовать как о начале сборки новых смартфонов Apple, так и о том, что все модели iPhone 13 получат функцию сдвига матрицы.

Основными поставщиками компонента VCM для Apple являются японские компании Mitsumi и Alps. Поставки моторчиков со звуковой катушкой будут расти как минимум до ноября.