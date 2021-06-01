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Позиція Туреччини щодо невизнання окупації Криму лишається незмінною

Позиція Туреччини щодо невизнання окупації Криму лишається незмінною
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Укрінформ з посиланням на NTV

«Наша позиція щодо Криму відома. Ми також озвучуємо це росіянам. Ми говоримо про те, що її вирішення — в політичній площині», — сказав міністр.

Коментуючи тему продажу турецьких безпілотників Україні, він наголосив: «Угода була укладена багато років тому. Росія постачає ракети в Сирію або інші країни. Ми не ставили цього під сумнів, коли так сталося».

Очільник МЗС РФ Сергій Лавров в інтерв’ю одному з російських видань «рекомендував» турецьким колегам «припинити підживлювати мілітаристські настрої Києва».

1 июня, 2021 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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