Постарвшая Мадонна порадовала поклонников новыми снимками в боди

62-летняя поп-исполнительница опубликовала на странице в Instagram серию кадров, на которых позирует в дерзком наряде.
Артистка примерила смелый образ и похвасталась фигурой. Мадонна выбрала ансамбль из коллекции своего давнего друга, французского дизайнера Жана-Поля Готье.
Звезда надела полупрозрачное боди с камнями Swarovski и черные латексные брюки с блестящей вышивкой. Волосы артистки остались распущенными. «Ты всегда можешь заставить девушку позировать», — обратилась к дизайнеру Мадонна. «Наша любимая русалка», — написал в ответ модельер.
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