«На лужайке»: Проклова поделилась подробностями, как стала сексуальной жертвой Табакова в детстве » Постарвшая Мадонна порадовала поклонников новыми снимками в боди 62-летняя поп-исполнительница опубликовала на странице в Instagram серию кадров, на которых позирует в дерзком наряде. Артистка примерила смелый образ и похвасталась фигурой. Мадонна выбрала ансамбль из коллекции своего давнего друга, французского дизайнера Жана-Поля Готье. Звезда надела полупрозрачное боди с камнями Swarovski и черные латексные брюки с блестящей вышивкой. Волосы артистки остались распущенными. «Ты всегда можешь заставить девушку позировать», — обратилась к дизайнеру Мадонна. «Наша любимая русалка», — написал в ответ модельер.