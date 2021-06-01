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Постарвшая Мадонна порадовала поклонников новыми снимками в боди

Мадонна порадовала поклонников новыми снимками в эффектном образе

62-летняя поп-исполнительница опубликовала на странице в Instagram серию кадров, на которых позирует в дерзком наряде.

Артистка примерила смелый образ и похвасталась фигурой. Мадонна выбрала ансамбль из коллекции своего давнего друга, французского дизайнера Жана-Поля Готье.

Звезда надела полупрозрачное боди с камнями Swarovski и черные латексные брюки с блестящей вышивкой. Волосы артистки остались распущенными. «Ты всегда можешь заставить девушку позировать», — обратилась к дизайнеру Мадонна. «Наша любимая русалка», — написал в ответ модельер.

 

1 июня, 2021 | Tags: | Category: Новости, Шоу-бизнес
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