Netflix составил рейтинг со своими самыми популярными фильмами Стриминговий сервис Netflix опубликовал рейтинг с самыми популярными фильмами, которые больше всего понравились зрителям, и вот какие фильмы вошли в список любимцев публики. В 2021 году рейтинг с самыми популярными фильмами Netflix немного изменился. На этот раз в список попали «новички», среди которых картина 2020-го года «Энола Холмс» («Enola Holmes»), которая рассказывает о младшей сестре легендарного детектива, которая также может побороться за звание одного из лучших расследователей Великобритании. Также в рейтинг попал научно-фантастический фильм «Полночное небо» («The Midnight Sky»), режиссером которого стал Джордж Клуни. Интересно, что кинокритики неоднозначно оценили данную работу, но мы прекрасно знаем, что мнение экспертов часто не совпадает с впечатлениями зрителей. Еще одной из самых популярных кинолент Netflix фаны признали боевик Зака Снайдера «Армия мертвецов» («Army of the Dead»), который рассказывает о группе наемников, пытающихся ограбить казино, окруженное кучей зомби, которых совсем скоро армия США должна уничтожить с помощью ядерного оружия. ТОП-10 самых популярных фильмов Netflix: «Тайлер Рейк: Операция по спасению» («Extraction») – 99 млн просмотров;

«Птичий короб» («Bird Box») – 89 млн просмотров;

«Правосудие Спенсера» («Spenser Confidential») – 85 млн просмотров;

«Призрачная шестерка» («Six Underground») – 83 млн просмотров;

«Загадочное убийство» («Murder Mystery») – 83 млн просмотров;

«Бессмертная гвардия» («The Old Guard») – 78 млн просмотров;

«Энола Холмс» («Enola Holmes») – 76 млн просмотров;

«Проект «Сила» («Project Power») – 75 млн просмотров;

«Полночное небо» («The Midnight Sky») – 72 млн просмотров;

«Армия мертвецов» («Army of the Dead») – 72 млн просмотров.