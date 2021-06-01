«  
  »

Нед Старк из «Игры престолов» перестал смотреть сериал после своей казни

Актер Шон Бин, сыгравший Неда Старка в «Игре престолов», признался, что перестал смотреть сериал после казни своего героя в первом сезоне. Он не знает, что происходило в остальных семи, сообщает The Times.

На вопрос репортера, видел ли артист финальную серию, он поинтересовался, что там произошло. Он не побоялся спойлеров от и попросил рассказать сюжет, добавив, что все равно забудет этот разговор к тому моменту, как соберется досматривать киносагу.

«Значит, Винтерфелл все-таки отделился? Так это хорошо», — отметил Шон Бин, когда журналист раскрыл ему происходящее в последнем сезоне, где его дети по сериалу стали править Севером. Актер стал одним из немногих, кто положительно отреагировал на концовку сериала, хотя и не смотрел его.

1 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  