На звезду Фантастической четверки жестоко напали в ресторане

Причиной инцидента мог послужить долг за организацию свадьбы Майлза Теллера на острове Мауи в 2019 году.

Американский актер Майлз Теллер подвергся нападению во время отпуска на Гавайях.

Отмечается, что неизвестные поджидали звезду в уборной ресторана Monkeypod Kitchen.

Источники издания утверждают, что причиной конфликта мог послужить долг за организацию свадьбы: в 2019 году актер женился на модели Келли Сперри и якобы не до конца выплатил сумму компании-организатору торжества на Мауи.

По информации инсайдеров, жена одного из нападавших принимала участие в подготовке церемонии. Как уточнили свидетели инцидента, напавший на Теллера заявил, что пара должна его супруге 60 тысяч долларов.

Сам 34-летний актер не получил серьезных травм, а его возлюбленная отрицает, что конфликт произошел из-за свадьбы.

Сперри и Теллер настаивают, что ранее не встречались с нападавшими. Модель также указала, что они не первыми стали жертвами злоумышленников.