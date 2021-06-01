«На лужайке»: Проклова поделилась подробностями, как стала сексуальной жертвой Табакова в детстве

Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова, в апреле спровоцировавшая нешуточный скандал в российском шоу-бизнесе после заявления о сексуальных домогательствах со стороны известного актера, описала ту самую интимную сцену.

По ее словам, все произошло «на лужайке» во время репетиции басни. Проклова отметила, что тогда ей было 15 лет и она не могла остановить происходящее сообщает «МК». «В какой-то момент я почувствовала его руки у себя на груди», — рассказала актриса в эфире телеканала «Россия 1», добавив, что пыталась вырваться из объятий взрослого мужчины, но, в итоге, сдалась.

После произошедшего, как заявляла звезда в студии шоу Андрея Малахова, «ее жизнь во многом покалечена, она перестала доверять мужчинам».

Отметим, что 67-летняя актриса трижды была замужем. Напомним, что Проклова рассказала о том, что в юности стала жертвой сексуальных домогательств со стороны известного актера. Актриса молчала о произошедшем больше 50 лет и лишь недавно решила на откровенное заявление на НТВ. Имя предполагаемого насильника актриса не называла, но многие сочли, что речь идет о покойном Олеге Табакове.