«Федеральный округ» — в Беларуси заявили, что на «финише» согласования интеграции с Россией Доходило до миллиона: Ани Лорак назвала гонорары за съемки в ню » Могила Жванецкого оказалась заброшенной через несколько месяцев СМИ заговорили об удручающем состоянии могилы покойного писателя-сатирика Михаила Жванецкого на Новодевичьем кладбище. Об этом пишет Mk

Существует большая вероятность, что родственники знаменитости отказались следить за захоронением.

Как отмечается, на могиле до сих пор отсутствует крест. Рядом виднеется засохшая трава. Не видно и ограды вокруг захоронения.

Сотрудник кладбища, который присматривает за захоронениями, заявил, что убрать мусор с могилы Жванецкого потребовало от него начальство.

Стоит отметить, что картина сглаживается яркими живыми цветами от поклонников сатирика.

Михаил Жванецкий умер в ноябре 2020 года в возрасте 86 лет. Как сообщается, у сатирика есть трое официальных наследников и такое же число внебрачных.