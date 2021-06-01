Меркель рассказала о «точечных» санкциях против Белоруссии

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что европейские санкции против Белоруссии будут носить точечный характер. Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Меркель подчеркнула, что санкции западных стран в отношении белорусского режима необходимы и правильны.

«Ситуация удручающая, и это не изменит встреча президента [Белоруссии Александра] Лукашенко и президента [России Владимира] Путина в Сочи. Считаю, что нормандский формат не связан с тем, что происходит в Белоруссии. Мы решительно осуждаем то, что Лукашенко делает с собственным гражданским обществом и оппозицией, это никак не соответствует нашим стандартам и представлениям», — приводит агентство слова главы ФРГ.