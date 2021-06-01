Макрон потребовал от США и Дании объяснений после сообщений СМИ о прослушке политиков ЕС

Президент Франции Эмманюэль Макрон потребовал объяснений от властей США и Дании по поводу публикации в немецких СМИ, в которой говорилось о прослушивании телефонных разговоров ведущих европейских политиков.

Как передает Reuters, Макрон назвал такие действия «неприемлемыми для союзников и партнеров в Европе» и подчеркнул, что власти Франции «запросили у датских и американских партнеров всю информацию по этому вопросу». Такое заявление он сделал во время идеоконференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Та поддержала президента Франции, отметив, что «может только согласиться» с ним.

Министр обороны Дании Трине Брамсен в связи с инцидентом заявила о категорическом несогласии властей страны с идеей прослушки телефонных разговоров ведущих политиков ЕС.

Напомним, накануне в немецком издании Süddeutsche Zeitung появилась публикация о том, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками, включая Ангелу Меркель и экс-главу МИД Германии, а ныне президента Франка-Вальтера Штайнмайера.