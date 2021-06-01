«Макдональдс» — долгожительница из США рассказала о своих секретах долголетия

Американская долгожительница Дороти Флетчер из Ноблсвилля в штате Индиана совсем скоро будет праздновать столетие. Свой юбилей она планирует отметить в «Макдоналдсе», где регулярно обедает по нескольку раз в неделю.



Всем тем, кто утверждает, что фастфуд вреден для здоровья, стоит пересмотреть свое мнение. Дороти Флетчер ходит в «Макдоналдс» уже много десятилетий и планирует отпраздновать там свой 100-летний юбилей.



По словам Флетчер, она всегда отличалась отменным здоровьем, при этом не планировала доживать до ста лет и не придерживалась каких-либо правил питания. Женщина не ограничивает себя в еде, регулярно ест фастфуд, предпочитая чизбургеры, картофель фри и панкейки. Особенно ей нравится сэндвич с ребрышками McRib.

Ей никто не платит за такую рекламу, хотя директор местного «Макдоналдса» предложил долгожительнице отпраздновать юбилей в ее любимом ресторане. Кроме того, он выразил надежду, что женщина будет его постоянным клиентом и через два десятка лет.



Дороти появилась на свет в разгар Первой мировой войны. Женщина пережила своего мужа, двух сыновей и трех братьев и сестер, а сейчас о ней заботятся ее невестка и внучка, которые живут через дорогу от старушки и регулярно ее навещают. Бывший парикмахер, Дороти до сих пор не носит очки и сама водит машину. Она миниатюрная женщина ростом около 153 см и весом 54 кг. Она никогда не следила за питанием и до 50 лет весила не больше 45 кг.

Флетчер рассказывает, что в молодости много готовила для своих детей, но сейчас только варит кофе, который любит пить с ликерными конфетами.



Как шутят ее родственники, Дороти так хорошо сохранилась, потому что из-за любви к фастфуду в ней «полным-полно консервантов». Ее невестка не разделяет восхищения по поводу увлечения фастфудом и постоянно водит женщину по врачам.