Лукашенко пригрозил НАТО и оппозиции российскими войсками



В случае необходимости Россия поставит Белоруссии самое современное вооружение и в течение суток перебросит войска на территорию республики. Об этом сегодня на совещании по вопросам сотрудничества с РФ заявил Александр Лукашенко.

По его словам, одна из тем переговоров в Сочи с президентом РФ Владимиром Путиным касалась кооперации в военно-промышленном комплексе, в том числе поставок современного вооружения в Белоруссию. На каких условиях это будет сделано, еще предстоит определиться.

«Никаких обсуждений в плане переброски Вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз — об этом даже речи не шло, — цитируют белорусского лидера «Известия». — И это нам не нужно. Потому что по нашей концепции военной безопасности Союзного государства в этом пока нет никакой необходимости. Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Белоруссию».

При этом Лукашенко еще раз подчеркнул, что сделано это будет лишь в случае обострения военной обстановки, и поручил соответствующим должностным лицам определиться с российскими коллегами, что из современного вооружения прежде всего необходимо Белоруссии.

«Хотя на Западе эти мерзавцы не имеют права нас упрекать в базах России, Китая или еще кого-то, — добавил Лукашенко. — Чего нас упрекать? Вы же подтягиваете и создаете базы в Польше. У себя бревно в глазу не видят, а нас начинают мочить по всем направлениям: «Ах, Белоруссия становится страной, куда иностранные войска подтягиваются…» Вы на себя посмотрите!»

https://www.9tv.co.il/item/30486