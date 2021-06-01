Курс доллара — юань пробил «болевой порог»

Народный банк Китая демонстрирует нарастающую обеспокоенность укреплением юаня, который подорожал на 11% за последние 12 месяцев и находится на рекордных отметках с 2018 года.В понедельник китайский ЦБ неожиданно объявил о решении поднять резервные требования для банков по валютным депозитам.

Впервые за 14 лет норматив обязательного резервирования для кредитных организаций был увеличен с 5% до 7%.

Это означает, что банкам придется хранить больше долларов на счетах в ЦБ для обеспечения валютной составляющей своих балансов. С учетом того, что в Китае около триллиона долларов валютных депозитов, банкам потребуется около 20 млрд, чтобы выполнить новые требования, констатирует глава исследований Азии в Australia & New Zealand Banking Group Хун Го.

Решение ЦБ и выбор редкого инструмента подчеркивают «диксомфорт» властей в связи с однонаправленным укреплением юаня, которое грозит ударить по конкурентоспособности китайского экспорта, отмечает стратег UBS Рохит Арора.

Новые нормативы вступают в силу с 15 июня.

Относительно корзины валют стран основных торговых парнтеров Китая юань не был так крепок с лета 2016 года. На прошлой неделе Народный банк провел экстренное совещание по ситуации с курсом, по итогам которого пригрозил жестким ответом спекулянтам и манипуляторам, а также призвал национальные банки занимать риск-нейтральные позиции и адаптироваться к режиму двусторонних колебаний юаня.

Неделей ранее работающие на китайском рынке трейдеры сообщили Bloomberg, что крупные государственные банки выходили с покупкой доллара в стремлении ограничить рост юаня.

Этого, впрочем, оказалось недостаточно: за минувшую неделю курс китайской валюты прибавил 1,1% и впервые с мая 2018 года пробил отметку 6,4 юаня за доллар.

На 17.54 мск понедельника юань на офшорном рынке торгуется по 6,36 за доллар, хотя начинал год на уровне 6,51, а в мае-2020 стоил выше 7 юаней за доллар.

Решение китайского ЦБ создаст краткосрочный спрос на валюту и уменьшит ликвидность валютного рынка, но вряд ли сможет ослабить юань, хотя скорость его укрепления — определенно — замедлит, считает Ирис Панг, главный экономист ING по КНР.

Юань толкает вверх приток капитала: по итогам прошлого года Китай стал лидером в привлечении прямых иностранных инвестиций, обогнав США с показателем 163 млрд долларов.

В первом квартале 2021-го приток ПИИ ускорился еще на 40%, до 46,4 млрд долларов. Одновременно в Китай рекой текут «горячие деньги» крупных западных фондов, инвестирующих в акции и долговые инструменты.

В апреле фондовый рынок КНР «съел» 95% средств, вложенных инвесторами в акции развивающихся стран — 13,5 млрд долларов из чистого притока в 14,2 млрд, подсчитали в Институте междунардоных финансов (IIF).

Еще 4,8 млрд долларов инвесторы-нерезиденты вложили в китайские бонды.