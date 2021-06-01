В США политики объединились из-за НЛО В Far Cry 6 будут затронуты фашизм, диктатура, необходимость честных выборов и права LGBTQ+ » Как выбрать функциональную кровать и матрас для профилактики пролежней у лежачих больных Пролежни – это серьезная проблема, с которой приходится сталкиваться лежачим больным и людям, которые ухаживают за ними. Кожа человека призвана защитить организм от негативного воздействия окружающей среды, также ей отведено выполнение метаболических функций, включая дыхание. Отсутствие двигательной активности недопустимо для кожных покровов и приводит к сбою в их функционировании. В условиях высокого уровня влажности, чрезмерного давления, действия гравитации в дерме нарушается кровообращение, что приводит к увеличению числа токсичных клеток. На поверхности кожи возникают язвы, способные вызвать опасные осложнения. Медицинские кровати с функцией переворачивания больного Функциональные медицинские кровати с функцией переворачивания, представленные на сайте компании Me-d.ru, могут серьезно облегчить уход за обездвиженным пациентом и помочь избежать осложнений, провоцируемых пролежнями. Такие модели оснащены механическим или электроприводом. Механические конструкции самые простые и доступные по цене, они регулируются посредством вращения рукоятки. Модели с электроприводом имеют пультовое управление, которым легко может пользоваться не только ухаживающий персонал, но и сами лежачие пациенты. С их помощью можно переворачивать даже больных с большим весом.

В конструкциях с двумя секциями (головной и ножной) доступна регулировка по углу наклона.



В трехсекционных изделиях изменяет наклон средняя часть ложа, в результате чего тело человека переворачивается на левый или правый бок.



В продаже имеются также варианты с большим количеством секций. Получить дополнительную информацию об этих и других моделях функциональных кроватей можно, заглянув на сайт компании, реализующей медтехнику и медицинское оборудование. Благодаря этому удается произвести оптимальные настройки оборудования с учетом индивидуальных потребностей больного, его комплекции и фигуры.

Противопролежневые матрасы Многие модели функциональных медицинских кроватей комплектуются специальными противопролежневыми матрасами (стандартными, детскими или для полных людей). Если же это не предусмотрено, то такой матрас покупатели могут пробрести отдельно. Современные производители выпускают две разновидности этих изделий.

Автономные (статичные) модели. Противопролежневый эффект в них достигается за счет анатомических свойств наполнителя, который адаптируется к особенностям тела лежащего на нем человека и равномерно распределяет давление на кожу. Такие изделия предназначены для пациентов с частичной подвижностью, которым рекомендовано соблюдение постельного режима.



Динамические матрасы находятся в постоянно движении, создавая некое подобие морских волн. В итоге выполняется непрерывной массаж тела, являющийся хорошей профилактикой пролежней. Такой вариант требуется только полностью обездвиженным пациентам.

