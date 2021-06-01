Инсайдер показал фото будущих смарт часов Huawei Watch 3 и Watch 3 Pro

На этой неделе, 2 июня, на фирменной конференции Huawei будут представлены новые смарт часы компании: Watch 3 и Watch 3 Pro. За несколько дней до премьеры в китайской социальной сети Weibo появились реальные фотографии коммерческих образцов будущих устройств от Huawei.

Тот факт, что инсайдер представил серийные образцы смарт часов Watch 3 и Watch 3 Pro, подтверждается наличием изображения фирменных упаковочных коробок гаджетов. Еще одним косвенным подтверждением достоверности снимков являются появившиеся на этой же платформе Weibo отрывки из рекламных роликов Huawei, где можно рассмотреть дизайн будущих умных часов компании.

На сегодня имеется информация, что смарт часы Watch 3 и Watch 3 Pro получат универсальную фирменную операционную систему HarmonyOS, смогут поддерживать работу с eSIM, осуществлять контроль сна и пульса пользователя.

В часах будет встроен пульсоксиметр, необходимый для контроля за насыщением крови кислородом, а также датчик, измеряющий температуру. Инсайдеры сообщают и о повышении времени автономной работы смарт часов по сравнению с предыдущей серией.