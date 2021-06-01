Ванесса Редгрейв принципиально отказалась сниматься вместе с Кевином Спейси Лукашенко пригрозил НАТО и оппозиции российскими войсками » Илон Маск заявил, что «Тесла» работает быстрее PlayStation 5 Графика AMD с архитектурой RDNA 2 появится в электромобилях Tesla

Илон Маск уже сравнил бортовую вычислительную мощность с PlayStation 5. О том, что графическими процессорами с архитектурой RDNA 2 будут оснащать обновлённые Tesla Model S и Model X, объявила AMD в рамках выставки Computex 2021. В своём Твиттере это также подтвердил Илон Маск, отметив, что электромобили теперь имеют вычислительную мощность на уровне PlayStation 5. Elon Musk @elonmusk @WorldofTesla1 Yeah, new Model S & X have PS5 level entertainment computing power 1377 17983 Благодаря APU от AMD, в состав которого входят гибридный чип Ryzen и графический процессор Radeon, информационно-развлекательные системы Tesla будут выдавать до 10 терафлопс мощности. Причём дискретная видеокарта активируется лишь в требовательных задачах. Это вполне логичный подход, поскольку время автономной работы электромобиля остаётся ключевым фактором. Что касается практического применения, то представители Tesla предлагают тестировать видеоигры «консольного качества» во время обеда или сеанса зарядки. А если вы за рулём, то поиграть могут пассажиры — по предварительным данным, обновлённые модели Tesla будут оснащены двумя 17-дюймовыми дисплеями. Ранее Илон Маск сообщил о скором выходе электромобилей Tesla на российский рынок и выразил заинтересованность в строительстве местной фабрики.