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«Федеральный округ» — в Беларуси заявили, что на «финише» согласования интеграции с Россией

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после совещания с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко заявил о финишной прямой в согласовании интеграции с Россией.

Источник: белорусское госиздание «СБ.Беларусь сегодня»

Прямая речь: «Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России.

В целом эти подходы поддержаны, и нам осталось дошлифовать немного вопросов с тем, чтобы не позднее лета завершить всю работу и внести главам государств подготовленные решения по этому поводу».

Детали: По его словам, речь не идет о каком-либо ущербе политическому или экономическому суверенитету Беларуси: «Мы выстраиваем новую модель отношений в рамках единого экономического пространства, чтобы создать не просто равные условия, а новые модели экономик, которые должны развиваться синхронно».

1 июня, 2021 | Category: Мир, Новости, Россия
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