«Федеральный округ» — в Беларуси заявили, что на «финише» согласования интеграции с Россией

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко после совещания с самопровозглашенным президентом страны Александром Лукашенко заявил о финишной прямой в согласовании интеграции с Россией.
Источник: белорусское госиздание «СБ.Беларусь сегодня»
Прямая речь: «Фактически мы выходим на финишную прямую по согласованию всех союзных программ, которые охватывают построение единого экономического пространства двух стран для того, чтобы обеспечить равные условия работы субъектов хозяйствования Беларуси и России.
В целом эти подходы поддержаны, и нам осталось дошлифовать немного вопросов с тем, чтобы не позднее лета завершить всю работу и внести главам государств подготовленные решения по этому поводу».
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