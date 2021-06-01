Электрический «летающий автобус-дирижабль» со скоростью 530 км/ч и грузоподъемностью до 4,5 тонн создают в США

Разработчики современных транспортных средств периодически обращаются к устройствам из прошлого, возрождая их на новом технологическом уровне. Американский стартап Kelekona (Нью-йорк) представил концепцию междугороднего «летающего автобуса» в форм-факторе дирижабля, работающего на электричестве и способного перевозить до 40 пассажиров.
Малогабаритные летающие городские такси, способные перевозить до двух пассажиров, на сегодня уже практически становятся реальностью в нескольких городах мира. Однако концепция Kelekona предусматривает перевозку между городами большого количества пассажиров. Общая грузоподъемность электродирижабля Kelekona составит 4500 кг, устройство сможет совершать вертикальный взлет-посадку и развивать максимальную скорость около 530 км/ч.
При изготовлении корпуса каплевидной формы «летающего автобуса» Kelekona будут использованы композитные материалы и авиационный алюминий. Дизайн устройства выполнен в виде немного сплюснутой капли со сферической передней частью и сужающейся кормой.
В движение электродирижабль Kelekona приводится четырьмя двигателями, передающими вращение на лопасти переменного шага, способные изменять ось крепления и вектор тяги, что позволяет совершать вертикальный взлет, а затем переключаться на увеличение горизонтальной скорости полета. Аккумуляторные блоки на дирижабле — съемные, что обеспечит значительное увеличение автономности полетов, снижая время предполетной подготовки.
Стартап Kelekona основан бывшими сотрудниками таких ведущих мировых компаний, как Ford, GM, Tesla, Hyperloop, Delphi и даже агентства NASA. На сегодня не известны подробные технические характеристики и не сообщается о емкости аккумуляторов, способных поддерживать работу такого летающего транспортного средства. Нет информации и о сроках и планах дальнейшего развития концепции.
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