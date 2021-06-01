Электрический «летающий автобус-дирижабль» со скоростью 530 км/ч и грузоподъемностью до 4,5 тонн создают в США

При изготовлении корпуса каплевидной формы «летающего автобуса» Kelekona будут использованы композитные материалы и авиационный алюминий. Дизайн устройства выполнен в виде немного сплюснутой капли со сферической передней частью и сужающейся кормой.



В движение электродирижабль Kelekona приводится четырьмя двигателями, передающими вращение на лопасти переменного шага, способные изменять ось крепления и вектор тяги, что позволяет совершать вертикальный взлет, а затем переключаться на увеличение горизонтальной скорости полета. Аккумуляторные блоки на дирижабле — съемные, что обеспечит значительное увеличение автономности полетов, снижая время предполетной подготовки.

Стартап Kelekona основан бывшими сотрудниками таких ведущих мировых компаний, как Ford, GM, Tesla, Hyperloop, Delphi и даже агентства NASA. На сегодня не известны подробные технические характеристики и не сообщается о емкости аккумуляторов, способных поддерживать работу такого летающего транспортного средства. Нет информации и о сроках и планах дальнейшего развития концепции.