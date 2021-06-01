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Доходило до миллиона: Ани Лорак назвала гонорары за съемки в ню

Певица Ани Лорак призналась, что ей часто предлагают сняться в мужских журналах. Одна откровенная фотосессия с ее участием может оцениваться в миллион рублей. Об этом сообщает StarHit.


«Периодически обращаются всевозможные издания. Даже деньги предлагают, тысяч 500, вот до миллиона доходило. Но миллион — это значит фотосессия в стиле hot», — призналась артистка.
Лорак не спешит сниматься обнаженной, однако раньше практиковала это. Также она не против того, чтобы делиться откровенными снимками в своих соцсетях или при съёмках клипов.

1 июня, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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