Bugatti выпускает умные часы в стиле собственных автомобилей

Три уникальные модели смарт часов, предлагающих уникальные инновационные технологии, разработаны совместно компанией Bugatti (Франция) и фирмой VIITA Watches (Австрия). Компания Bugatti, выпускающая современные авто класса люкс, представляет модели умных часов, названные в честь роскошных автомобилей марок: Bugatti Ceramique Edition One Pur Sport, Bugatti Ceramique Edition One Le Noire и Bugatti Ceramique Edition One Divo.