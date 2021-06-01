Bugatti выпускает умные часы в стиле собственных автомобилей

В описании смарт часов указывается, что при их изготовлении использовались дорогие, долговечные и высокопрочные материалы. При создании корпуса, например, были задействованы конструкционные материалы на основе титана и керамики, а циферблат защищает стекло из сапфира. Смарт часы от Bugatti изготавливаются и собираются вручную.

Все три модели часов Bugatti получают практически одинаковые технические характеристики. Круглый дисплей имеет разрешение 390×390, поддерживает около 90 спортивных режимов, датчики контролируют сердечный ритм, ЧСС, имеется встроенный пульсоксиметр (особенно актуальный в условиях пандемии коронавируса для отслеживания уровня кислорода в крови). Имеется GPS датчик. Аккумуляторные батареи позволяют работать часам в автономном режиме до 14 суток. Программное обеспечение создано австрийской компанией VIITA. На часы распространяется 5-ти летняя гарантия.

В настоящее время заказать часы Bugatti по цене в диапазоне от 899 до 999 евро можно на краудфандинговой платформе Kickstarter. Проект за 26 дней до завершения сбора средств уже получил финансирование на сумму около 300 тыс. долларов, тогда как для начала выпуска необходимо всего 61 тыс. долларов.