Брэд Питт спровоцировал слухи о романе с актрисой Андрой Дэй

В сети распространились слухи о новом романе Брэда Питта. В этот раз предполагается, что избранницей актёра стала его коллега Андра Дэй, получившая в этом году номинацию на «Оскар» за фильм «Соединённые штаты против Билли Холидей».

Как сообщает издание The Mirror, Питта и Дэй застукали флиртующими за кулисами во время вручения «Оскара». Отмечается, что это могли быть и профессиональные отношения, но некоторые приятели актёра рассказали, что они стали бы отличной парой.

Также инсайдер сообщил, что Дэй уже некоторое время находится в поле зрения Питта, а во время премии они обменялись номерами.

Сами актёры не дали никаких комментариев.

Напомним, что недавно Брэд Питт выиграл суд против бывшей супруги Анджелины Джоли, добившись совместной опеки над детьми.