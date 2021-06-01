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Байден продолжит жесткую политику Трампа в отношении Кубы

Джо Байден

Президент США Джо Байден собирается в целом продолжать жесткую политику своего предшественника Дональда Трампа в отношении Кубы. Такая оценка перспектив американской политики в этом направлении приводится в материале издания The Hill.

Поводом для рассуждения об этом стало решение американской администрации оставить Кубу в списке «стран, не полностью сотрудничающих с США в области борьбы с терроризмом».

Как считает профессор Фултон Армстронг, политический консультант в администрации Билла Клинтона, это решение продиктовано чисто внутриполитическими соображениями. По его словам, таким образом демократическая администрация указывает своим политическим противникам-республиканцам, что не собирается проводить политику, с которой они были бы не согласны.

На вопросы о политике Байдена по отношению к Кубе пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ранее отвечала, что Куба не входит в список главных приоритетов президента.

1 июня, 2021 | Category: Новости, США
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