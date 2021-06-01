Австралийская актриса Ребел Уилсон похудела и смогла показать себя в купальнике

Австралийская актриса Ребел Уилсон (Rebel Wilson), которая в общей сложности избавилась более чем от 30 килограммов лишнего веса в течение последнего года, показала фигуру в откровенном образе и порадовала фанатов. Соответствующий снимок появился на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 42-летняя знаменитость позирует на пляже на фоне океана в черном слитном купальнике с глубоким декольте и сандалиях бренда Givenchy такого же цвета. Свой образ она дополнила синей шляпой и солнцезащитными очками. «Теперь я хочу переехать во Флориду», — подписала Уилсон пост, который набрал больше 355 тысяч лайков.

Поклонники оценили постройневшее тело актрисы в комментариях. «Ты так вдохновляешь! Выглядишь потрясающе!», «Мне нравится твоя фигура! Ты идеальная», «Вау! Так держать! Было непросто, но тебе удалось достичь невероятной фигуры!», «Сногсшибательна», «Какое прекрасное тело!» — хвалили подписчики.