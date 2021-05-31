Знаменитого Пирса Моргана пригласили вернуться в передачу «Доброе утро, Британия»

Пирс Морган заявил, что его попросили вернуться в «Доброе утро, Британия» через несколько месяцев после сенсационного ухода из шоу из-за его комментариев в адрес Меган Маркл. Пирс покинул шоу, сказав, что не верит в то, что сказала герцогиня Сассекская во время ее нашумевшего телеинтервью с Опрой Уинфри в марте.

Позже выяснилось, что Меган подала официальную жалобу в ITV на Моргана, при этом медиарегулятор Ofcom получил более 40 000 жалоб от телезрителей в дни после того эфира.

Однако, с момента увольнения Моргана в марте рейтинги передачи стали стремительно катиться вниз. Продюсерам, заметившим негативную тенденцию, ничего не оставалось, как пригласить Пирса обратно в шоу.

Пирс отметил, что у него есть одно пожелание в случае своего возвращения: он бы хотел не только быть ведущим, но и продюсировать программу. Кроме того, он бы хотел сам набрать себе команду.