В России возвращаются к социализму и плановой экономике. Осонвная причина — катастрофическое состояние экономики РФ после аннексии Крыма и санкций.

По мере того, как высшее руководство России погружается в риторику застойного СССР — с размахиванием ракетами и логикой «осажденной крепости», а правительство возвращается к советским методам контроля за ценами, крупный бизнес начинает осознавать, что экономика движется к модели государственного планирования.Идея вице-премьера Андрея Белоусова, который потребовал от металлургов вернуть 100 млрд рублей в бюджет, полученных от роста цен на металл, — это «неизгладимый синдром госплана», заявил в понедельник Виктор Лисин президент ассоциации «Русская сталь», председатель совета директоров группы НЛМК.

По словам Лисина, который занимает третье место в российском списке Forbes с состоянием 26,2 млрд долларов, в коротком сообщении Белоусова «выразилось многое».

Вице-премьер, который считается идеологом нацпроектов Кремля, верит в «кольцо врагов» вокруг России и был одним из немногих высших чиновников, сразу же поддержавших захват Крыма, обвинил металлургов в том, что они «нахлобучили бюджет», подняв цены на металлопродукцию на внутреннем рынке вслед за мировыми.