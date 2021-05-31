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В Marvel возмутились «групповухой» режиссера «Тора»

Рита Ора, Тайка Вайтити и Тесса Томпсон

В киностудии Marvel возмутились групповым поцелуем режиссера Тайки Вайтити с певицей Ритой Орой и актрисой Тессой Томпсон. Об этом сообщает издание The Independent.

Отмечается, что руководство компании сделало выговор кинематографисту, работавшему над фильмами «Тор: Рагнарек» и «Реальные упыри». Источник, знакомый с ситуацией, рассказал, что представители Marvel не хотят, чтобы крупная франшиза о боге грома Торе ассоциировалась с таким поведением режиссера. И хотя в студии знают, что Вайтити имеет репутацию «тусовщика», там считают, что он переступил черту.

Ранее в сети появились фотографии, на которых звезды обнимаются втроем и пьют коктейли. В какой-то момент Вайтити начинает целовать Ора, а затем Томпсон. Слухи о романе Вайтити и Оры появились еще в апреле. В настоящее время пара проводит много времени в Австралии, где режиссер снимает четвертую часть фильма «Тор». Сообщалось, что исполнительница уже переехала в его дом в Сиднее.

31 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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