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В Индии заключённые отказались выходить из тюрем, так как там есть еда и врачи

В девяти тюрьмах штата Уттар-Прадеш больше 20 заключенных отказались воспользоваться условно-досрочным освобождением. Они считают, что за решеткой во время пандемии безопаснее. Там регулярно кормят и проводят медосмотры. На свободе таких привилегий у них не будет, пишет India Today.

«Поскольку заключенные представили свою позицию в письменной форме, мы должны ее принять и уважать», — заявил глава администрации тюрем Ананд Кумар.

В начале месяца Верховный суд Индии распорядился разгрузить тюрьмы из-за вспышек ковида. По рекомендации на свободу  вышли 2,2 тысячи человек, под залог — 9,2 тысячи.

31 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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