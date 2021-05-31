В Индии заключённые отказались выходить из тюрем, так как там есть еда и врачи

В девяти тюрьмах штата Уттар-Прадеш больше 20 заключенных отказались воспользоваться условно-досрочным освобождением. Они считают, что за решеткой во время пандемии безопаснее. Там регулярно кормят и проводят медосмотры. На свободе таких привилегий у них не будет, пишет India Today.

«Поскольку заключенные представили свою позицию в письменной форме, мы должны ее принять и уважать», — заявил глава администрации тюрем Ананд Кумар.

В начале месяца Верховный суд Индии распорядился разгрузить тюрьмы из-за вспышек ковида. По рекомендации на свободу вышли 2,2 тысячи человек, под залог — 9,2 тысячи.