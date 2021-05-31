Україну не запросять на саміт НАТО 14 червня – генсек Альянсу чому

Про це заявив під час пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Зокрема, він зазначив, що саміт пройде тільки для союзників, оскільки буде коротким.
“Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений”, – наголосив Столтенберг.
За його словами, політика відкритих дверей в НАТО є великим досягненням, яке дозволило поширити демократію і права людини майже по всій Європі після холодної війни.
“Ми продовжуємо роботу з країнами-аспірантами такими як Грузія та Україна. Наш меседж: сфокусуйтеся на реформах, на посиленні збройних сил і служб безпеки, оскільки ми вважаємо, що це найкращий спосіб для євроатлантичної інтеграції”, – підкреслив Столтенберг.
Нагадаємо, п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що Україна має зробити свою “домашню роботу” і провести реформи, необхідні для досягнення критеріїв членства у НАТО.
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