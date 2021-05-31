Україну не запросять на саміт НАТО 14 червня – генсек Альянсу чому

Україну та Грузію не запрошуватимуть на саміт НАТО 14 червня 2021 року.

Про це заявив під час пресконференції генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Зокрема, він зазначив, що саміт пройде тільки для союзників, оскільки буде коротким.

“Наступного разу у нас, можливо, буде більше часу. І ми проведемо зустрічі на високому рівні з партнерами. Але я не хочу спекулювати, коли будуть такі зустрічі, але цього разу формат з партнерами не передбачений”, – наголосив Столтенберг.

За його словами, політика відкритих дверей в НАТО є великим досягненням, яке дозволило поширити демократію і права людини майже по всій Європі після холодної війни.

“Ми продовжуємо роботу з країнами-аспірантами такими як Грузія та Україна. Наш меседж: сфокусуйтеся на реформах, на посиленні збройних сил і служб безпеки, оскільки ми вважаємо, що це найкращий спосіб для євроатлантичної інтеграції”, – підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, п’ятий президент, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко заявив, що Україна має зробити свою “домашню роботу” і провести реформи, необхідні для досягнення критеріїв членства у НАТО.