Україна в червні отримає 10 тис. тонн білоруського бензину А-95

Україна у червні отримає 10 тис. тонн бензину А-95 від Білоруської нафтової компанії (БНК)

Про це повідомляє Enkorr.

«У п’ятницю питання знову було винесене на обговорення, сьогодні вже є рішення, буде близько 10 тис. тонн», — цитує видання слова джерела, яке побажало залишитися неназваним.

За словами співрозмовника Enkorr, рішення було прийняте після резонансу, який отримала новина про намір БНК припинити поставки А-95 в Україну в червні.

Як повідомив голова консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, за оперативними даними, українські компанії вже викупили весь вільний обсяг бензину на литовському нафтопереробному заводі «Орлен Летува», а деякі законтрактувалися по морю. Він додав, що певний обсяг бензину буде проведений на Кременчуцькому НПЗ.