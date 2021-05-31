Україна в червні отримає 10 тис. тонн білоруського бензину А-95

Україна у червні отримає 10 тис. тонн бензину А-95 від Білоруської нафтової компанії (БНК)
Про це повідомляє Enkorr.
«У п’ятницю питання знову було винесене на обговорення, сьогодні вже є рішення, буде близько 10 тис. тонн», — цитує видання слова джерела, яке побажало залишитися неназваним.
За словами співрозмовника Enkorr, рішення було прийняте після резонансу, який отримала новина про намір БНК припинити поставки А-95 в Україну в червні.
Як повідомив голова консалтингової групи «А-95» Сергія Куюна, за оперативними даними, українські компанії вже викупили весь вільний обсяг бензину на литовському нафтопереробному заводі «Орлен Летува», а деякі законтрактувалися по морю. Він додав, що певний обсяг бензину буде проведений на Кременчуцькому НПЗ.
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