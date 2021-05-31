Ученые придумали как добыть энергию из Черной дыры

Ученые Международного центра релятивистской астрофизической сети (ICRANet) получили данные, доказывающие возможность извлечения энергии из эргосферы черной дыры. Астрономы обнаружили чрезвычайно мощный гамма-всплеск GRB 190114C с энергией около триллиона электронвольт на расстоянии 4,5 миллиарда световых лет от Земли. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Авторы научной работы предложили объяснение высокоэнергетическим вспышкам, которые, согласно гипотезе, происходят из-за бинарных гиперновых. Они возникают в тесных двойных системах, состоящих из нейтронной звезды и углеродно-кислородной звезды на последнем этапе ее жизни. Когда последняя становится сверхновой, выброшенный материал поглощается нейтронной звездой, которая в результате за 1,99 секунды коллапсирует в черную дыру, испускающую гамма-всплеск.

Возникшая черная дыра имеет силовые линии магнитного поля, унаследованного от нейтронной звезды. Именно вдоль них происходит ускорение частиц, которые извлекают энергию из эргосферы — области, расположенной между горизонтом событий и так называемым пределом статичности, под которым любой объект уже не может оставаться в состоянии покоя.

При исследовании GRB 190114C ученые обнаружили аналогичный механизм, однако процесс излучения в данном случае не непрерывный, а дискретный, то есть при каждом гамма-всплеске высвобождается квант энергии черной дыры.