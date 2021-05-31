Ученые нашли вкусный способ снизить давление

Высокие показатели артериального давления может снизить регулярное употребление ягод. К такому выводу пришли ученые, пишет Express.

Они изучили рацион питания более 110 тыс. человек, за которыми наблюдали в течение 16 лет. Оказалось, что за этот период у более чем 34 тыс. человек развилась гипертония. При этом исследование показало, что употребление ягод — клубники и черники — снижало риск высокого давления на 8%.

По словам ученых, ягоды содержат антиоксидантное соединение антоцианы, которое и помогает стабилизировать показатели,

Специалисты также советуют уменьшить количество соли в рационе, снизить потребление алкоголя и кофеина, заниматься спортом.