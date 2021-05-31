«У багатьох речах можуть «поставити на паузу»: Клімкін про підтримку України адміністрацією Байдена

Про це Клімкін сказав у інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Байден «не зливає» Україну. Але от ви запитали, що я очікую. У чому мені тривожно? Мені тривожно, що нас у багатьох речах можуть «поставити на паузу». Тобто поки є путінський режим, деякі питання вирішуються, можливо, якесь просування по Донбасу. Але нам тут знову потрібна спільна стратегія. А по всіх інших напрямках — гаразд, чекаємо. І ми насправді не можемо дозволити собі чекати», — сказав Клімкін.

Ексміністр наголосив, що Україна «має зараз говорити реально з Байденом».

«Військова допомога буде мінімізована. Зараз приїхав Блінкен — дуже класно. «Ми — з вами!» Приємно це? Приємно. Але якщо є результати, то я хочу їх бачити. Військова допомога, просування стосовно безпекової угоди зі США, розміщення американських підрозділів, елементів інфраструктури, співпраця», — сказав Клімкін.