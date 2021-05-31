София Ротару продает свой отель в Крыму

София Ротару в неспешном порядке и без особого пиара второй год пытается продать свой отель «Вилла София», который находится в Ялте.

Изначально, как писали СМИ, она хотела получить за недвижимость 25 миллионов евро, сейчас цена снижена до 23 миллионов. По сегодняшнему курсу это более двух миллиардов рублей.

Певица Слава присматривается к роскошной гостинице. В эфире телепрограммы «Ты не поверишь!» на канале НТВ она сказала, что планирует купить «Софию».

Но несколько позже – в конце горячего летнего сезона.

«Таких сумасшедших денег у меня пока нет. Я думаю, что после летнего сезона смогу себе позволить», — цитирует ее слова teleprogramma.pro.