Россиянам запретят покупать импортных товаров на тысячи наименований и ограничат иностранный туризм — новая программа «защиты государственных интересов» в РФ коснется всех граждан.

Правительство России активизирует программу замещения импорта, сообщил в интервью РБК первый вице-премьер Андрей Белоусов.По его словам, речь идет о поставках на триллион рублей в год, которые относятся к «критическому импорту», который «пока трудно» заменить.

Во время пандемии была выявлена зависимость России от импорта в некоторых областях экономики, констатировал Белоусов.

«У нас было несколько волн импортозамещения, тем не менее не до конца зависимость [устранена]. Сейчас как раз снова активизируется программа импортозамещения, чтобы снизить зависимость», — сказал он.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минпромторгу вместе с Минфином и Минэкономразвития проработать с Госдумой предложения о дополнительных мерах государственной поддержки импортозамещения и в установленном порядке представить их в правительство РФ. На выполнение этой задачи отведен срок до 15 июля 2021 года.

По данным «Коммерсанта», в прошлом году власти приняли решение воспользоваться обстоятельствами пандемии, чтобы развивать в стране производство одежды и внутренний туризм после того, как импорт товаров легкой промышленности обвалился, а границы оказались закрыты из-за карантинных мер.

В доковидном 2019 году Россия импортировала товары легпрома на 11 млрд долларов, еще около 30 млрд долларов граждане потратили на выездной туризм.

Эти «удовольствия» финансируются притоком валюты, который на 80% обеспечен экспортом сырья и который в 2020 году рухнул на треть после крушения нефтяных и газовых цен.

Импортная одежда становится не по карману российским потребителям доходы которых падают семь лет подряд и за время, прошедшее с аннексии Крыма, сжались до уровней 2010 года.

Что касается поездок за границу, то это следствие «пропаганды», под которую граждане РФ попали в 1990х, считают в правительстве.

«Почему-то 20 лет назад ваши мамы и папы поддались на пропаганду и начали ездить за границу, сформировались устойчивые привычки», — заявил на прошлой неделе вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Каждый год наши туристы вывозят за рубеж только по путевкам $35 млрд долларов», — посетовал он, добавив, что «головная боль» и задача властей — сделать так, чтобы туристам было интереснее путешествовать по России и «оставлять эти деньги здесь».

Кардинально решить проблему могло бы возвращение советского запрета на выезд за границу. С таким предложением к главе правительства Михаилу Мишустину 12 мая обратился депутат ГосДумы от ЛДПР Гаврил Парахин.