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Погиб знаменитый актер Джо Лара, сыгравший Тарзана

Погиб актер Джо Лара, сыгравший Тарзана в телесериале

58-летний американский актер Джо Лара, известный по роли в сериале «Тарзан: История приключений», погиб в авиакатастрофе. Вместе с ним также погибли его 66-летняя жена Гвен Шамблин-Лара и еще пять человек.

Как сообщают западные издания, частный самолет Cessna Citation 501, на борту которого находились актер и другие люди, вылетел в субботу вечером из аэропорта Смирны недалеко от Нэшвилла, штат Теннеси, и направлялся в Палм-Бич, штат Флорида. Вскоре после взлета самолет упал в озеро Перси Прист.

Джо Лара в сериале "Тарзан: История приключений"  

Джо Лара в сериале «Тарзан: История приключений»

Джо Лара в сериале "Тарзан: История приключений" 

Причина авиакатастрофы пока не установлена, однако, по предварительным данным, никто из находившихся на борту воздушного судна не имел права им управлять. Самолет был зарегистрирован на Гвен и ее супруга.

Джо и Гвен поженились в 2018 году. Супруга актера была проповедницей спорной христианской диеты The Weigh Down Workshop и являлась основательницей церкви Remnant Fellowship Church. По сообщениям СМИ, на борту самолета находились ее прихожане.

У Гвен Шамблин-Лары остались двое детей от предыдущих отношений. Есть ли дети у Джо, неизвестно.

Джо Лара с женой Гвен
31 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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