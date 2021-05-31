NEXTA: Операцию с принудительной посадкой самолета Ryanair готовили под Тихановскую

Журналисты оппозиционного белорусского издания NEXTA представили свою версию случившегося в минском аэропорту 23 мая, когда самолет авиакомпании Ryanair совершил принудительную посадку, а находившийся на его борту оппозиционер Роман Протасевич и его подруга София Сапега были арестованы.

По мнению журналистов, операцию с принудительной посадкой самолета готовили под бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, сообщает Telegram-канал NEXTA. Якобы белорусские власти таким образом планировали ее арестовать. Так, сама Тихановская находилась в Афинах 12–14 мая.

Выводы расследователи NEXTA сделали после того, как проанализировали дату создания почтового ящика на сервисе Protonmail — именно с него якобы движение ХАМАС направило в Минский аэропорт письмо о минировании самолета Ryanair, летевшего рейсом из Афин в Вильнюс. При этом оказалось, что сам почтовый ящик был создан за девять дней до инцидента — 14 мая.

Протасевич является экс-главредом Telegram-канала NEXTA, который после начала протестов против президента Александра Лукашенко власти республики признали экстремистским. 26-летнего основателя канала, который жил в Польше, а потом переехал в Литву, объявили в международный розыск и в итоге задержали 23 мая, выслав к самолету Афины — Вильнюс с ним истребитель МиГ-29.

Освобождения Протасевича требуют западные страны, уже появились нацеленные на ограничение авиасообщения санкции против белорусского режима.