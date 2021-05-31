Nestle призналась в производстве нездорового питания

Один из крупнейших в мире производителей продуктов питания — швейцарская компания Nestle — призналась, что большинство ее продуктов не соответствуют общепринятому определению здорового питания. Об этом говорится во внутренней презентации компании. Выдержки из нее приводит Financial Times (FT).

Газета уточняет, что такое сообщение было в начале года распространено среди топ-менеджмента Nestle. В документе, в частности, говорится, что только 37 процентов фирменной продукции превышают рейтинг 3,5 пункта в соответствии с системой здорового питания Австралии. Эта пятибалльная система используется для исследований по всему миру.

В Nestle указали, что 3,5 балла в этой системе — тот порог, после которого питание считается здоровым. Однако часть продукции не набрала нужного рейтинга. Так, нездоровыми признаны 96 процентов товаров в сегменте кофе и напитков, а в сегменте конфет и мороженного — 99 процентов. Данных о выпускаемом Nestle детском питании, кормах для животных и лекарствах нет.

Отдельно в презентации, которая попала к журналистам, прописаны недостатки конкретных продуктов. К примеру, в пицце DiGiorno содержится около 40 процентов рекомендованной дневной дозы натрия, а в пицце Hot Pockets — почти половина (48 процентов) суточной нормы.

В самой компании FT рассказали, что за последние годы уже существенно сократила содержание сахара и натрия в продуктах и сейчас активно работает над обновлением программы в сфере питания и здоровья.