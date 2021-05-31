Названа дата выхода фильма о падении Луны на Землю

Киностудия Lionsgate утвердила дату выхода фантастического фильма «Падение Луны», который снял знаменитый режиссер Роланд Эммерих. Он будет представлен зрителям 4 февраля 2022 года. Главные роли в картине сыграют известные голливудские актеры Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья, Дональд Сазерленд и другие.

Напомним, что о запуске этого проекта в производство было объявлено еще в начале 2019 года. Бюджет оценивался в 140 миллионов долларов, что делает «Падение Луны» одним из самых дорогих современных независимых фильмов.

Сюжет будет строиться вокруг гениального ученого, который смог с большой точностью предсказать глобальную катастрофу. Естественный спутник Земли начинает неумолимо приближаться. К нему отправляется разношерстная команда исследователей, которые должны попытаться спасти нашу планету.

Стоит отметить, что для Lionsgate ставка на новый проект Эммериха является достаточно рискованной, так как предыдущий фильм режиссера — военная драма под названием «Мидуэй», выпущенная в прокат в 2019 году, провалилась, собрав лишь 125 миллионов долларов при бюджете в 75 миллионов долларов.