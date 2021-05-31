НАТО ограничит доступ миссии Беларуси в свою штаб-квартиру

Сотрудникам дипломатической миссии Беларуси при НАТО будет ограничен доступ в штаб-квартиру альянса после инцидента с самолетом, который власти этой страны вынудили совершить посадку в Минске, заявил в понедельник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы решили ограничить доступ белорусского персонала в штаб-квартиру НАТО», – заявил Столтенберг на пресс-конференции, не вдаваясь в подробности. НАТО и Беларусь поддерживают отношения с 1992 года, а с апреля 1998 года у Беларуси есть дипломатическая миссия при альянсе.

Отвечая на вопрос о новых воинских формированиях и частях, которые Россия планирует развернуть вблизи границ альянса, Столтенберг сказал, что НАТО продолжит вести диалог с Москвой, а также осуществлять подготовку войск в оборонительных целях.