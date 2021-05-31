В России возвращаются к социализму и плановой экономике ЕС: Кремль планирует поглотить Беларусь » NASA показало наиболее полный снимок центра Млечного Пути NASA показало новый снимок центра Млечного Пути. Его собрали из 370 снимков, сделанных за 20 лет наблюдений Данные были получены космическим телескопом «Чандра» и радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Это изображение охватывает более широкую плоскость галактики, чем опубликованные ранее. Рентгеновские лучи, обнаруженные «Чандра», выделены оранжевым, зеленым, синим и фиолетовым цветами, а данные с MeerKAT — сиреневым и серым