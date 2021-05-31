«  
  »

NASA показало наиболее полный снимок центра Млечного Пути

NASA показало новый снимок центра Млечного Пути. Его собрали из 370 снимков, сделанных за 20 лет наблюдений

NASA,млечный путь,космос

Данные были получены космическим телескопом «Чандра» и радиотелескопом MeerKAT в Южной Африке. Это изображение охватывает более широкую плоскость галактики, чем опубликованные ранее. Рентгеновские лучи, обнаруженные «Чандра», выделены оранжевым, зеленым, синим и фиолетовым цветами, а данные с MeerKAT — сиреневым и серым

31 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  