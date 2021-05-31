На звезду «Дивергента» напали и избили во время отпуска на Гавайях

На американского актера Майлза Теллера напали во время отпуска на Гавайях. Об этом сообщает портал TMZ.

Неизвестные ждали звезду «Дивергента» в уборной ресторана Monkeypod Kitchen. Как утверждают источники издания, причиной конфликта могли послужить неоплаченные счета: два года назад артист женился на модели Келли Сперри и якобы не до конца выплатил сумму компании, которая занималась организацией праздника. Как оказалось, супруга одного из нападавших принимала участие в подготовке церемонии.

По словам свидетелей, напавший на Теллера мужчина говорил, что пара должна его жене 60 тысяч долларов. Актер не получил серьезных травм.

Отмечается, что Келли Сперри отрицает, что конфликт произошел из-за свадьбы. Она настаивает на том, что и она, и Теллер впервые видели нападавших, а также утверждает, что они стали не первыми жертвами злоумышленников. 34-летний артист также отрицает, что ранее встречался с мужчинами.

Майлз Теллер известен по фильмам «Дивергент», «Одержимость», «Парни со стволами», «Дело храбрых», «Фантастическая четверка» и «Лови момент».