США впервые с 1991 года начали покупать иранскую нефть Из-за пандемии коронавируса, спрос на Бункеры Судного дня вырос на 2000% » Мультфильм «Шрек» стал национальным достоянием США Сложно назвать мультфильм, который бы дал нам больше всего мемов и подражаний, чем «Шрек». Анимационные фильмы про зеленого огра знают во всем мире, а у себя на родине в США этот персонал можно назвать культовым. Поэтому решение признать мультфильм достоянием национального масштаба, принятое советом Библиотеки Конгресса США, никого не удивило.



Недавно Библиотека Конгресса США огласила традиционный ежегодный список кинопродуктов, имеющих для американского народа культурное, эстетическое или историческое значение. Среди 25 шедевров кино и телевидения в Национальном реестре фильмов оказался и «Шрек».



В этом году соседями анимационной картины про зеленого людоеда, в реестре стали культовые фильмы прошлых лет «Заводной апельсин», «Темный рыцарь» и «Повелитель бури». Вместе с шедеврами, включенными в список в 2020 году, в перечень важных для американской культуры произведений входят 800 фильмов. Все они вносились в реестр постепенно, каждый год, начиная с 1989 года.



Кадр из фильма «Заводной апельсин»

Цель реестра, пополняемого уже более 30 лет — это сохранение культурного наследия кинематографа и привлечение к фильмам разных лет внимания будущих поколений. 2020 год получился не совсем обычным, так как в перечне оказалось рекордное количество картин, снятых не белыми режиссерами, их было 7, и кинолент, созданных женщинами, которых оказалось в реестре 9.



Кадр из фильма «Темный рыцарь»

Что поделать — у каждого народа свои герои и культурные ценности и они имеют право на существование. Например, жителя Беларуси угнетало то, что картошка, которую он считает национальным брендом своей страны, не увековечена в искусстве. Поэтому он исправил положение и создал из корнеплодов ряд «произведений», спорных, но принесших ему известность.