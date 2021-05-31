Моника Беллуччи поделилась архивными снимками их с Венсаном Касселем дочерей

Венсан Кассель и Моника Беллуччи прожили вместе 14 лет. По некоторым данным, в официальном браке они не состояли. У пары родились две дочери: в 2004 году на свет появилась их старшая дочь Дева, а в 2010 году родилась младшая дочка Леони.

Вчера, в честь Дня матери, который во Франции отмечается 30 мая, 56-летняя актриса окуналась в воспоминания и поделилась в инстаграме архивными фотографиями дочек. На фото Дева и Леони предстали совсем малышками.

Спасибо, мои ангелы, за все, чему вы учите меня каждый день,

— подписала Моника фото.

После расставания родителей Дева и Леони остались жить со своей мамой, но с отцом и его новой семьей (54-летний Кассель женат на 24-летней Тине Кунаки, вместе с которой воспитывает двухлетнюю дочь Амазони) они поддерживают прекрасные отношения и даже ездят вместе в отпуск.

С Беллуччи Кассель сохранил нормальные отношения. Бывшую пару можно встретить и вместе — будучи заботливыми родителями, своим дочерям они оказывают огромную поддержку и растят их в любви и гармонии.

Сейчас старшая дочь пары, 16-летняя Дева, делает карьеру в мире моды, и родители ее в этом начинании всячески поддерживают.

Дева Кассель

Как отмечал Венсан Кассель, с Моникой Беллуччи они всегда будут вместе.