Мэром Запорожья едва не стал еще один комедийный актер

Украинский актер и режиссер Руслан Ханумак вспомнил, как чуть не стал мэром Запорожья.

В программе «Світське життя» звезда сериала «100 тысяч минут вместе» рассказал, что ему предлагали возглавить город представители президента.

«Я некоторое время очень этого хоте … Примерно 7 часов. Затем я решил, что кино — это кино. С Владимиром Зеленским разговора тет-а-тет не было», — рассказал режиссер.

Кроме того, жена знаменитости Алина призналась, что так и не посмотрела сериал, где ее избранник играет любовь с красавицей Дарьей Рыбак.

«Я смотрела эпизоды, но подумала, что мне лучше не смотреть на некоторые моменты. Чтобы не было нервов, чтобы не долбить мужа», — поделилась женщина.