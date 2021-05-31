Мечта байкеров — разработан революционный электроцикл

Электрический мотоцикл (электроцикл) от стартапа Zaiser претендует на звание рекордсмена. Почти 500 км на одном заряде — это почти на 100 км больше, у аналогов с огромной батареей емкостью 21,5 кВт*ч. При этом емкость батареи Electrocycle составляет 17,5 кВт*ч.

Zaiser Motors

Инженеры поместили больших размеров батарею на прототип, освободив место в центре электроцикла, без ущерба для дизайна и аэродинамики.

Также разработчики нового электроцикла использовали датчики LiDAR и блоки тактильной обратной связи на руле. Авторы обещают, что количество аварий, связанных с двухколесными транспортными средствами, сократится минимум на 20%.

Целевая цена Electrocycle составляет от 20 до 25 000 долларов США. Поставки должны начаться в 2023 году. Сейчас компания ищет инвестиции, чтобы «доработать, протестировать и оптимизировать конструкцию, предназначенную для производства».