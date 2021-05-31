Известного актера из фильма «Женитьба Бальзаминова» нашли мертвым

Отмечается, что артиста нашли мертвым в его московской квартире на Верхней Красносельской улице. Признаков насильственной смерти не было. Предполагается, что Сергеев скончался по естественным причинам за три часа до того, как его обнаружили медики. Актеру было 79 лет.

Филимон Сергеев родился 28 июля 1941 года. Поступил в Школу-студию МХАТ, но после двух с половиной лет отчислился. Некоторое время обучался во ВГИКе на режиссерском факультете, однако и оттуда ушел. С 1963 года он сыграл более чем в 30 фильмах и сериалах.

Одними из самых известных стали роли в таких лентах, как «Женитьба Бальзаминова», «Две судьбы», «Рысь выходит на тропу» и «Россия молодая». Сергеев также был автором нескольких сборников стихов и книг прозы.