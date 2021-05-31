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Из-за пандемии коронавируса, спрос на Бункеры Судного дня вырос на 2000%

Из-за пандемии коронавируса, спрос на Бункеры Судного дня вырос на 2000%, пишет Explourere.

Проект VivosxPoint был запущен 10 лет назад Робертом Викино. Задействовали бывшие склады армии США в Южной Дакоте (более 500 отдельных бункеров, вместимостью 5000 человек); немного меньше в Индиане и Германии. Сейчас, когда спрос резко вырос, уже около миллиона человек смогут укрыться в бункерах до лучших времён.

Жизнеобеспечение бункеров рассчитано на один год, там есть подземные колодцы с пресной водой; фильтры для очищения воздуха и даже теплицы для выращивания овощей. Стоимость бункера от $57000 и выше (в зависимости от оснащения).












31 мая, 2021 | Category: Новости, США
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